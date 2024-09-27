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Haberler Galatasaray

Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Nijeryalı yıldız hakkında o flaş detay gün yüzüne çıktı. Osimhen, Cimbom ile kariyerinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 12:55 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 13:00
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Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir transfere imza attı ve dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kiralık olarak kattı.

Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Futbolcunun sarı-kırmızılılardaki performansı büyük merak konusu haline gelmişti.

Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Nijeryalı yıldız şimdiye kadar sarı-kırmızılılarda henüz gol sevinci yaşayamadı.

Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Futbolcu buna rağmen gerek sahada gösterdiği performans gerek hırsı ile sarı-kırmızılı camianın kısa süre içerisinde büyük sevgisini kazandı.

Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Son olarak Nijeryalı yıldız ile ilgili flaş bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre Galatasaray'ın bir yıllığına kiraladığı Osimhen kariyerinde ilk defa 3 maç üst üste asist yapma başarısı gösterdi.

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