Victor Osimhen kariyerinde Galatasaray ile bir ilki yaşadı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Nijeryalı yıldız hakkında o flaş detay gün yüzüne çıktı. Osimhen, Cimbom ile kariyerinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 12:55 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 13:00
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Futbolcu buna rağmen gerek sahada gösterdiği performans gerek hırsı ile sarı-kırmızılı camianın kısa süre içerisinde büyük sevgisini kazandı.
Son olarak Nijeryalı yıldız ile ilgili flaş bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre Galatasaray'ın bir yıllığına kiraladığı Osimhen kariyerinde ilk defa 3 maç üst üste asist yapma başarısı gösterdi.
Futbolcu bu başarısı ile dikkat çekerken cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta gol atması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
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