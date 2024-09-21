Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Son hazırlıklarını yapan sarı kırmızılıların derbi galibiyeti planı belli oldu. Galibiyet parolasıyla çıkacağı derbinin başrolünde dünya yıldızı Osimhen olacak. İşte Okan Buruk'un kafasındaki hücum planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Kaan Ayhan'ın ileri çıkmasını istemeyen tecrübeli hoca, soldan Jakobs ve Barış Alper, sağdan ise Sallai'nin etkili ortaları ile sürekli Osimhen'e orta yapılması talimatını verdi.
Takvim'de yer alan habere göre, Okan Buruk, Fenerbahçe'nin olası ön alan baskısına çözümü de Osimhen üzerinden bulmayı planlıyor.
1. bölgede top kaybı istemeyen Buruk'un olası bir baskıda Osimhen'e yüksek oynanmasını istediği, Nijeryalı yıldızın indireceği toplarla pozisyon aranacağı ifade edidi.
Galatasaray'ın derbideki planlarından birisi de savunma arkası koşuları.
Okan Buruk'un bu konuda da Barış Alper'i özel olarak çalıştırdığı, Osimhen'in de koşularıyla beraber Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe defansının arkasını zorlayacağı belirlendi.
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