Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Bu akşam Kadıköy'de çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray rakibinden 2 puan önde olmasına rağmen galibiyeti hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un çarşamba gününden bu yana yaptığı çalışmalarda Victor Osimhen üzerinden hücum planları geliştirdiği öğrenildi.