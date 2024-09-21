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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Son hazırlıklarını yapan sarı kırmızılıların derbi galibiyeti planı belli oldu. Galibiyet parolasıyla çıkacağı derbinin başrolünde dünya yıldızı Osimhen olacak. İşte Okan Buruk'un kafasındaki hücum planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Bu akşam Kadıköy'de çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray rakibinden 2 puan önde olmasına rağmen galibiyeti hedefliyor.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Teknik direktör Okan Buruk'un çarşamba gününden bu yana yaptığı çalışmalarda Victor Osimhen üzerinden hücum planları geliştirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

İşte tecrübeli hocanın derbi taktiği: Sadece ligin değil Avrupa'nın hava toplarında en etkili 9 numaralarından biri olan Victor Osimhen'i Kadıköy'de çok etkin kullanmak isteyen Okan Buruk kanat hücumlarına büyük önem veriyor.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Kaan Ayhan'ın ileri çıkmasını istemeyen tecrübeli hoca, soldan Jakobs ve Barış Alper, sağdan ise Sallai'nin etkili ortaları ile sürekli Osimhen'e orta yapılması talimatını verdi.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Takvim'de yer alan habere göre, Okan Buruk, Fenerbahçe'nin olası ön alan baskısına çözümü de Osimhen üzerinden bulmayı planlıyor.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

1. bölgede top kaybı istemeyen Buruk'un olası bir baskıda Osimhen'e yüksek oynanmasını istediği, Nijeryalı yıldızın indireceği toplarla pozisyon aranacağı ifade edidi.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Galatasaray'ın derbideki planlarından birisi de savunma arkası koşuları.

Galatasaray'ın derbideki hücum planı belli oldu! Başrolde Osimhen olacak

Okan Buruk'un bu konuda da Barış Alper'i özel olarak çalıştırdığı, Osimhen'in de koşularıyla beraber Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe defansının arkasını zorlayacağı belirlendi.

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