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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda alınan farklı galibiyetin yanı sıra en çok konuşulan konulardan biri yeni transfer Victor Osimhen'in sergilediği performanstı. Geceye damga vuran Nijeryalı golcü, sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 09:39
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GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

RAMS Park'ta saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

DAVINSON SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrardan almış oldu.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Sanchez, uzun süre formasına kavuşurken karşılaşmanın ilk golünü de atan isim oldu.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

OSIMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

GECEYE DAMGA VURDU

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray taraftarlarının tüm ilgisini üzerine çeken Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giyiyormuş gibi oynamasıyla dikkatleri topladı.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Sosyal medyada taraftarların kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara taşıdığı Victor Osimhen, Rizespor karşısında da etkili bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Nijeryalı golcü oyuncu, Galatasaray'ın ikinci golünde ilk olarak golü atan isim olarak gösterilse de daha sonra bu gol Abdülkerim Bardakçı'ya yazıldı.

GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Kendisinin attığı sanılan gol sevincinde ise "Metin Oktay" sevinci yapan Osimhen, taraftarlardan alkış almayı başardı.

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