GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Sosyal medyada taraftarların kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara taşıdığı Victor Osimhen, Rizespor karşısında da etkili bir performans sergiledi.

Nijeryalı golcü oyuncu, Galatasaray'ın ikinci golünde ilk olarak golü atan isim olarak gösterilse de daha sonra bu gol Abdülkerim Bardakçı'ya yazıldı.