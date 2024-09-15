GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda alınan farklı galibiyetin yanı sıra en çok konuşulan konulardan biri yeni transfer Victor Osimhen'in sergilediği performanstı. Geceye damga vuran Nijeryalı golcü, sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrardan almış oldu.
Sanchez, uzun süre formasına kavuşurken karşılaşmanın ilk golünü de atan isim oldu.
OSIMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
GECEYE DAMGA VURDU
Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray taraftarlarının tüm ilgisini üzerine çeken Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giyiyormuş gibi oynamasıyla dikkatleri topladı.
Sosyal medyada taraftarların kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara taşıdığı Victor Osimhen, Rizespor karşısında da etkili bir performans sergiledi.
Nijeryalı golcü oyuncu, Galatasaray'ın ikinci golünde ilk olarak golü atan isim olarak gösterilse de daha sonra bu gol Abdülkerim Bardakçı'ya yazıldı.
Kendisinin attığı sanılan gol sevincinde ise "Metin Oktay" sevinci yapan Osimhen, taraftarlardan alkış almayı başardı.
Öte yandan yıldız futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca mücadeleci tavrı ve sürekli istediğini göstermesiyle takdir topladı.
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