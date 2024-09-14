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Haberler Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç öncesi açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, evinde Rizespor'u misafir edeceği maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 20:13
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç öncesi açıklama

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında evinde Rizespor'u misafir ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

METİN OKTAY AÇIKLAMASI

"Taçsız kral Metin Oktay ile başlayacağım. Aramızdan ayrılışını 33. yılıydı. Takımımızda değişim oldu. Transferleri yaptık ve güçlü bir kadro kurduk. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Son iki senenin şampiyonuyuz ve bu özgüven var üzerimizde."

"OSİMHEN, HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ BİR İSİMDİ"

"Son transfer döneminde Galatasaray'a gelmek istemedi gibi lanse edilebiliyor ama kendi ülkesinden ayrılmak istemeyen oyuncular var. Osimhen, Galatasaray'ı istedi ve buraya geldi. Galatasaray'a yakışır oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Buraya geldiği için mutluyum. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın dev takımlarını kıskandıracak forvet hattına sahibiz."

YENİ TRANSFERLER, YENİ PLAN

"Yeni transferlerin ardından nasıl oynayacağımız konuşuluyor. Zamanla buna karar vereceğiz. Önümüzde zor bir takvim var. Bu takvimde salı günü kullanamayacağımız oyuncular olacak. Bugünkü performansları dakikaya göre vereceğiz. Osimhen milli takımda 45 dakika oynadı. Kaç dakikada oynayacağına bakacağız. Bir sonraki maçta Batshuayi kadroda olacak."

"ELİMİZDEKİ KADRODAN MEMNUNUM"

Rakibimiz 3-4-3 şeklinde oynuyor. Biz de buna adapte olarak oynayacağız. Bizim için hem kanat beki hem stoper hem kanatta oynayabilecek oyuncularımız var. Transfer dönemi bitti. İyi bir kadroya sahibiz. Elimizdeki kadrodan memnunum. Galatasaray'a yakışan bir şekilde oynayacağız. Son iki senede ne yaptıysak bu sene de aynısını yapacağız. Bu sezona 3'te 3 ile başladık. Bundan önceki sezona göre daha öndeyiz. Bugünden sonra kazanarak özgüvenimizi kazanıp takım yapısını oluşturacağız. Muhteşem bir taraftarımız da var. Bir teknik adam olarak başka da isteyeceğim bir şey yok.

"AVRUPA'NIN EN İYİ FORVET HATLARINDAN BİRİNİ OLUŞTURDUK"

"Çok önemli bir oyuncu transfer ettik. Karakter olarak da çok büyük bir oyuncu. Takıma hemen uyum sağladı. Çok çalışkan ve lider olabilecek bir oyuncu. İyi bir oyuncu kazandık. Ön tarafa baktığımızda Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birini oluşturduk. Bunu kullanmak bizim elimizde. Oyuncu ile benim de bir görüşmem oldu. Birçok şeyi konuştuk.

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