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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa dışından bir takım Ocak ayında Icardi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı. İşte o takım ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 10:33
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TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u RAMS Park'ta ağırlayacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Milli ara öncesinde oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Arjantinli yıldızın 6. haftada oynanacak olan Kadıköy'deki derbide 11 başlamasa da kulübede olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Öte yandan Icardi'yle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

FLAMENGO ICARDI'Yİ İSTİYOR

Bolavip'de yer alan habere göre, Brezilya devlerinden Flamengo, ocak ayında Icardi'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Haberin devamında, 2025 yılının haziran ayında yapılacak olan Fifa Kulüpler Dünya Kupası'na katılması kesinleşen Flamengo'nun hücum hattında Icardi'yi düşündüğü yazıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi

Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2026'da son bulacak.

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