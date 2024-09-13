TRANSFER HABERLERİ | Icardi Avrupa'ya veda ediyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa dışından bir takım Ocak ayında Icardi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı. İşte o takım ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Arjantinli yıldızın 6. haftada oynanacak olan Kadıköy'deki derbide 11 başlamasa da kulübede olması bekleniyor.
Öte yandan Icardi'yle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
FLAMENGO ICARDI'Yİ İSTİYOR
Bolavip'de yer alan habere göre, Brezilya devlerinden Flamengo, ocak ayında Icardi'yi transfer etmek istiyor.
Haberin devamında, 2025 yılının haziran ayında yapılacak olan Fifa Kulüpler Dünya Kupası'na katılması kesinleşen Flamengo'nun hücum hattında Icardi'yi düşündüğü yazıyor.
Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2026'da son bulacak.
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