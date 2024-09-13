Galatasaray'da yeni transferler sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un Rizespor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 45. kez mücadele edecek.

45. randevu Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 106 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.