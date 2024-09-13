Galatasaray'da yeni transferler sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un Rizespor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'taki mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Sarı kırmızılırda galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise yeni transferlerin performansını merak ediyor. Rizespor maçında tüm gözler Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'de olacak. İşte Okan Buruk'un Rizespor maçı 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ
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Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları sarı-kırmızılılar 6-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
Ligde 3 maçtır kazanıyor
Sezona Süper Lig'de iyi başlayan Galatasaray oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı dolayısıyla Gaziantep FK müsabakası ertelenen sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde; Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Aslan bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
Icardi ve Ziyech'in sakatlığı bulunuyor
Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde iki eksik futbolcu bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Rize'ye karşı oynayamayacak.
Yeni transferler siftah yapacak
Aslan'ın yeni transferleri Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'un ise 21 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyor.
Okan Buruk ile İlhan Palut, 6. kez rakip
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 5 maçta Okan Buruk'un ekipleri 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.
Rekabette son 10 maç
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında son müsabakalarda da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. 1 müsabakada berabere sona erdi.
Arda Kardeşler düdük çalacak
Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi
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