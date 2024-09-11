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Son Aslan Zalewski

Polonyalı yıldız için Roma’ya giden transfer heyeti, 2 milyon euro’ya el sıkıştı. Kulübüne 8+3 milyon euro ödenecek sol kanat bek ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanması bekleniyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Son Aslan Zalewski

Galatasaray'da transferin son günleri hareketli geçmeye devam ediyor. Cuma gününe kadar kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin son hedefi Nicola Zalewski'ydi. Yöneticiler Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukcu, Roma'nın Polonyalı yıldızını bitirmek üzere dün İtalya'ya hareket etti. Transfer komitesinin yanı sıra Osimhen'in imzasında da pay sahibi olan George Gardi görüşmelere aracılık etti.

2.5 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Çizme ekibini 8+3 milyon euro karşılığında ikna eden sarı-kırmızılılar, oyuncuyla masaya oturdu. İtalya ekibinde yıllık 350 bin euro kazanan 22 yaşındaki sol kanat bek, yaklaşık 2.5 milyon euro maaş istedi. Galatasaray, yıllık 2 milyon euro önerdi. Polonyalı futbolcu teklifi kabul etti. 4 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Zalewski'nin kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

ALTYAPIDAN ÇIKTI

Roma altyapısından çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2021'de A Takım'a yükseldi. İtalyan ekibinde 109 maça çıkan Polonyalı yıldız, 2 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

TAM BİR JOKER

Galatasaray'ın kadro planlamasında sol kanat bek olarak düşündüğü Zalewski, birçok pozisyonda görev yapabiliyor. Sol kanat, orta saha ve sağ kanatta şans bulan genç oyuncu, joker özelliğiyle dikkat çekiyor. Zalewski, bu yönüyle Okan Buruk'un elini güçlendirecek.

POLONYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Polonya Milli Takımı'nda 23 kez görev yapan Zalewski, 2 gol ve 7 asistle oynadı. Genç futbolcu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 3 maçta süre aldı.

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