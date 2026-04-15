VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, 16 Nisan'da VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor. Sarı-siyahlılar, 16 Nisan'daki karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.
Fenerbahçe Medicana ise 16 Nisan'daki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak. Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.