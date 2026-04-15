Zecorner Kayserispor 4 büyüklere diş geçiremedi!

Süper Lig'de kötü günleri bir türlü geride bırakamayan Kayserispor, puan kısırlığı yaşarken 4 büyük takıma karşı da diremedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçları kaybeden Kayserispor, kalesini gole kapatmakta başarılı olamadı. 8 maçın 6'sında gol atmayı başaramayan sarı kırmızılı ekip, rakip ağlara 3 gol bırakırken kalesinde ise 28 gol gördü. Kayserispor'un dört büyük takıma karşı oynadığı maçlarda

SONUÇLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

Beşiktaş-Kayserispor: 1-0

Galatasaray-Kayserispor: 4-0

Trabzonspor-Kayserispor: 4-0

Fenerbahçe-Kayserispor: 4-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-4

Kayserispor-Galatasaray: 0-4

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4