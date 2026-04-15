Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonun bitimine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Romelu Lukaku transferi için devreye girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 10:48
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden yapılırken Romelu Lukaku heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Bu sezon sakatlık problemleri ve form düşüklüğü sebebiyle beklentilerin uzağında kalan Lukaku, kulübüyle ciddi problemler yaşıyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Tedavi sürecini ülkesinde sürdürmek isteyen oyuncuya izin verilmemesi, çağrılmasına rağmen Napoli'ye dönmemesinin krizi tırmandırdığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis ile teknik direktör Antonio Conte'nin, tecrübeli golcüye para cezası uygulama kararı aldığı belirtiliyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun artık takımın gelecek planlarında düşünülmediği konuşuluyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun, yıllık 7.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle de Napoli yönetiminin sezon sonunda yolları ayırmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'ın harekete geçebileceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Siyah-beyazlıların, daha önce de ilgilendiği Lukaku ile yaz transfer dönemi öncesinde temas kurmayı planladığı ve maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda resmî adım atabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Lukaku geçen sezon 14 gol ve 10 asistle şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Bu sezon sakatlık yaşayan Belçikalı yıldız sadece 7 maça çıkabildi ve 5 defa fileleri havalandırabildi.

