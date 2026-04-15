Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Romelu Lukaku...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonun bitimine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Romelu Lukaku transferi için devreye girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 10:48
Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis ile teknik direktör Antonio Conte'nin, tecrübeli golcüye para cezası uygulama kararı aldığı belirtiliyor.
TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun artık takımın gelecek planlarında düşünülmediği konuşuluyor.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun, yıllık 7.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle de Napoli yönetiminin sezon sonunda yolları ayırmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'ın harekete geçebileceği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, daha önce de ilgilendiği Lukaku ile yaz transfer dönemi öncesinde temas kurmayı planladığı ve maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda resmî adım atabileceği ifade ediliyor.
Lukaku geçen sezon 14 gol ve 10 asistle şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Bu sezon sakatlık yaşayan Belçikalı yıldız sadece 7 maça çıkabildi ve 5 defa fileleri havalandırabildi.
