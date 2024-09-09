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Osimhen'in forması hazır!

Benin karşısında attığı golle dikkat çeken Nijeryalı yıldız, gelir gelmez formayı kapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Osimhen'in forması hazır!

Galatasaray'ın flaş transferi Victor Osimhen'in form durumu merak ediliyordu. 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Benin karşısında attığı golle klasını gösterdi. 72'de oyuna giren yıldız oyuncunun müthiş golünün yanı sıra hazır olduğu gözlemlendi. Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba da son durumuyla ilgili, "Osimhen ciddi bir antrenman programı uyguluyor. Kondisyon sorunu yok" ifadelerini kullandı. Napoli ile bu sezon maça çıkmayan yıldız oyuncunun milli takım dönüşünde formayı direkt olarak alması bekleniyor.

Afrika Kupası Elemeleri'ne 3-0'lık zaferle başlayan Nijerya, yarın Ruanda ile karşılaşacak. Taraftarın gözü yine Osimhen'de olacak.

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