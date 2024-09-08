TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yeni sezonda menajerine kulüp bulması için talimat verdiği yönünde haberler çıkan ve takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:34
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Yeni sezonda menajerine kulüp bulması için talimat verdiği yönünde haberler çıkan ve takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu, fikrini değiştirdi.
DÜZENLİ FORMA GİYME ŞARTI
Sabah'ın haberine göre, Faslı futbolcunun Galatasaray'da yoluna devam etmek için tek şartı, düzenli forma giyebilmek.
Hamle oyuncusu olmak istemeyen Ziyech, şayet beklediği süreleri alamazsa ocak ayında ayrılmayı gündemine alacak ve devre arası gelen teklifleri değerlendirecek.
Bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a da bildiren Galatasaraylı oyuncunun sözleşmesinde, performans ve sağlık durumuna bağlı opsiyon bulunuyor.
Ziyech ilk 11'de 15 maç sayısına ulaşırsa ve sezon boyunca diz sakatlığı yaşamazsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.
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