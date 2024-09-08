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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yeni sezonda menajerine kulüp bulması için talimat verdiği yönünde haberler çıkan ve takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:34
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak oyuncuların haricinde mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Son olarak Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Yeni sezonda menajerine kulüp bulması için talimat verdiği yönünde haberler çıkan ve takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu, fikrini değiştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

DÜZENLİ FORMA GİYME ŞARTI

Sabah'ın haberine göre, Faslı futbolcunun Galatasaray'da yoluna devam etmek için tek şartı, düzenli forma giyebilmek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Hamle oyuncusu olmak istemeyen Ziyech, şayet beklediği süreleri alamazsa ocak ayında ayrılmayı gündemine alacak ve devre arası gelen teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a da bildiren Galatasaraylı oyuncunun sözleşmesinde, performans ve sağlık durumuna bağlı opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Kalmak için bir şartı var.

Ziyech ilk 11'de 15 maç sayısına ulaşırsa ve sezon boyunca diz sakatlığı yaşamazsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.

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