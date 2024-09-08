Çizme’nin kralları

Osimhen transferiyle gol yollarını güçlendiren Galatasaray'da önemli bir detay göze çarpıyor. İcardi ve Osimhen gibi iki dünyaca ünlü forvete sahip sarı kırmızılılar, aynı zamanda İtalya Serie A'ya damgasını vuran iki önemli yıldızı bir araya getirdi. Mauro İcardi, Inter'de, Victor Osimhen de Napoli formasıyla tarihi başarılara imza attı, golleriyle İtalya'yı salladı. İki yıldız isim Çizme'de gösterdikleri performanslarıyla dünya futbolunun vitrinine çıkmasını bildi.

MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER

Icardi, 2013'te transfer olduğu Inter'de 2020'ye kadar 219 resmi maça çıktı, 124 gol atıp, 29 asist yaptı. Arjantinli forvet, 2014-15 sezonunda 22 golle, 2017- 18 sezonunda da 29 golle, gol kralı oldu. Osimhen ise Napoli'de tarihi başarılara imza attı. Nijeryalı futbolcu, 2020'de transfer olduğu Napoli'de 133 maçta 76 gol attı, 18 asist yaptı. 2023'te 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'de 26 gol kaydeden Osimhen, Serie A'nın gol kralı oldu.

TARİHE GEÇTİLER

Inter'de unutulmaz isimler arasına adını yazdıran Mauro İcardi, kulüp tarihinin en önemli figürlerinden biri olan vatandaşı Javier Zanetti'den sonra kaptanlık bandını taktı. Arjantinli yıldız, Inter'de taraftarların gönlünde taht kurdu. Victor Osimhen de Napoli'de Arjantinli efsane Diego Maradona'dan sonra en çok gol atan yıldız oldu. Napoli'de 33 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken, Nijeryalı forvet, golleri ve performansıyla ayakta alkışlandı.

BİR GALATASARAY KLASİĞİ

Forvet hattına geçmişten bugüne birçok ünlü yabancı golcüyü transfer eden Galatasaray, bu konuda adeta bir gelenek yakaladı. 2000 yılında Mario Jardel'in gelişiyle başlayan süreçte Milan Baros, Shabani Nonda, Johan Elmander, Didier Drogba, Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao ve Mauro İcardi gibi dünyaca ünlü forvetler geldi. Son olarak Victor Osimhen kadroya katıldı.

ALTERNATİF BATSHUAYI

Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi iki yıldız forvetin yanında Michy Batshuayi de kadroda yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Batshuayi'yi kullanmak istiyor. İcardi-Osimhen ikilisini yan yana oynatmak isteyen Buruk, Belçikalı forveti de rotasyonda değerlendirmeyi hedefliyor. Batshuayi bu sezon 6 resmi maçta 237 dakika süre aldı, 3 gol atıp 1 asist yaptı.

NAPOLI EFSANESİ

Icardi ve Osimhen gibi iki ünlü forveti kadrosunda bulunduran Galatasaray'da bir diğer göze çarpan isimse Dries Mertens... Tıpkı İcardi ve Osimhen gibi İtalya futbolunda adından söz ettiren Mertens, Napoli'de efsaneler arasına adını yazdırmıştı. Deneyimli futbolcu, 33 yıl sonra Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. 2013-2022 arası İtalyan kulübünde oynayan Belçikalı yıldız 397 maçta 148 gol atıp, 90 asist yaptı. Ayrıca Mertens-Osimhen ikilisi Napoli'de 2 yıl yan yana oynadı.