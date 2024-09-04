Son gün pazarı

Transferde gaza basan Galatasaray'ın UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kaldı. Sarı kırmızılılar 5 ismi gözüne kestirdi.

JHON ARİAS

Okan Buruk'un en çok istediği oyunculardan olan Arias'la görüşmeler sürüyor. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sağ kanatta görev yapıyor. Arias için istenen yüksek bonservis bedeli transferin olma ihtimalini zayıflatıyor.

WESTON MCKENNİE

Juventus'un ABD'li yıldızı orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor. Çok yönlü olmasıyla ön plana çıkan 26 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 28 milyon euro. 2026'ya kadar kontratı bulunan Mc- Kennie, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor.

ADRİEN RABİOT

Bonservisi elinde bulunan Fransız oyuncuyla temaslar devam ediyor. Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan 29 yaşındaki orta sahaya şu ana kadar en iyi öneri Galatasaray'dan geldi. Rabiot, sarı-kırmızılı ekibe son yanıtını bugün verecek.

ALEXSANDRO RİBERİO

Stoperi güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ön plana çıkan ilk aday Lille forması giyen Alexsandro Riberio. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro. Galatasaray Brezilyalı stoper için ilk etapta kiralama düşünüyor. Tüm şartların zorlanması bekleniyor.

FABİAN RUİZ

PSG forması giyen İspanyol orta saha listede yer alıyor. 28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 35 milyon euro. Yüksek maliyeti olan Ruiz'in 2027'ye kadar sözleşmesi var. Sarıkırmızılılar, Ruiz için kiralama formülü üzerinde duruyor.