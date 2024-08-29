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Dursun Özbek'ten 'karaborsa bilet' iddiaları hakkında suç duyurusu!

SON DAKİKA | Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 19:55 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 20:08
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Dursun Özbek'ten 'karaborsa bilet' iddiaları hakkında suç duyurusu!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, ortaya atılan "Karaborsa bilet" iddialarıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Sarı kırmızılı ekip suç duyurusu hakkında bir açıklama yayınladı.

İşte Galatasaray'ın konuyla ilgili yayınladığı açıklama:

"Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü Futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."

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