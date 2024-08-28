Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Salih Özcan için kolları sıvamıştı. Alman haber kaynakları başta olmak üzere oyuncunun sarı kırmızılı ekibe gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyordu. Milli futbolcunun transferinde ters köşe bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Oyunculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan FC Köln'ün altyapısında başlayan Salih, kararını verdi.
Kicker'ın haberine göre milli futbolcu, tercihini yine bir Alman ekibi olan Wolfsburg'dan yana kullandı.
Kiralık olarak gideceği belirtilen 26 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçip imza atması bekleniyor.
Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan Salih Özcan, Türkiye Milli Takımı ile bugüne kadar 22 maçta forma giymişti. Ayrıca Borussia Dortmund ile 70 maça çıkmış ve toplamda 4.176 dakika süre almıştı.
İŞTE O HABER:
"Wolfsburg, transfer döneminin bitimine kısa süre kala orta sahasını güçlendiriyor. Alınan bilgilere göre Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'dan Aşağı Saksonya'ya transferi tamamlanmak üzere. Tıbbi kontrollerin ardından imza atması bekleniyor."
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