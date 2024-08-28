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Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Salih Özcan için kolları sıvamıştı. Alman haber kaynakları başta olmak üzere oyuncunun sarı kırmızılı ekibe gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyordu. Milli futbolcunun transferinde ters köşe bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:54
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Köln doğumlu milli futbolcumuz Salih Özcan, 2022 yılından beri forma giydiği Borussia Dortmund ile yollarını ayırmak istiyordu.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Alman kaynaklara göre ilk 11 oynayabileceği bir takım arayışı bulunan Salih ile Galatasaray'ın görüşmeleri mevcuttu ve oyuncu, sarı kırmızılı ekibe gitmeye sıcak bakıyordu.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın Galatasaray'da başarılı olması da ayrıca Salih Özcan'ın Süper Lig devine transfer olma sürecini olumlu etkileyecek bir referans oluyordu.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Oyunculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan FC Köln'ün altyapısında başlayan Salih, kararını verdi.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Kicker'ın haberine göre milli futbolcu, tercihini yine bir Alman ekibi olan Wolfsburg'dan yana kullandı.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Kiralık olarak gideceği belirtilen 26 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçip imza atması bekleniyor.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan Salih Özcan, Türkiye Milli Takımı ile bugüne kadar 22 maçta forma giymişti. Ayrıca Borussia Dortmund ile 70 maça çıkmış ve toplamda 4.176 dakika süre almıştı.

Galatasaray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! Gelmesi an meselesi deniyordu

İŞTE O HABER:

"Wolfsburg, transfer döneminin bitimine kısa süre kala orta sahasını güçlendiriyor. Alınan bilgilere göre Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'dan Aşağı Saksonya'ya transferi tamamlanmak üzere. Tıbbi kontrollerin ardından imza atması bekleniyor."

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