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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Young Boys maçını kazanarak Devler Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek bölgesine veren sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Derrick Köhn'ün yerine sol bek arayan Cimbom, Kieran Tierney'i kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Derrick Köhn'ün yerine sol bek arayan Sarı-Kırmızılı takımın Arsenal'in İskoç yıldızı Kieran Tierney'i gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Takvim'de yer alan habere göre; Aslan'ın Kuzey Londra ekibinin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki yıldızı limit probleminden dolayı kiralamayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

PİYASA DEĞERİ: 12 MİLYON EURO
Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde resmi girişimlere başlanacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Öte yandan, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncuyu Aston Villa'nın da istediği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Real Sociedad'da geçiren tecrübeli sol bek forma giydiği 26 maçta 2 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Bindirmeleri ve etkili ortalarıyla ön plana çıkan ve gücel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen Tierney'in kontratı 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

Celtic alt yapısından yetişen Tierney kariyerinde 322 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak

13 gol kaydeden 27 yaşındaki yıldız, 52 kez de gol pası verdi.

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