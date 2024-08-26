TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kieran Tierney bombası! Limit probleminden ötürü kiralanacak
Young Boys maçını kazanarak Devler Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek bölgesine veren sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Derrick Köhn'ün yerine sol bek arayan Cimbom, Kieran Tierney'i kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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PİYASA DEĞERİ: 12 MİLYON EURO
Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde resmi girişimlere başlanacağı ifade ediliyor.
Öte yandan, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncuyu Aston Villa'nın da istediği öne sürülüyor.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Real Sociedad'da geçiren tecrübeli sol bek forma giydiği 26 maçta 2 asiste imza attı.
Bindirmeleri ve etkili ortalarıyla ön plana çıkan ve gücel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen Tierney'in kontratı 2026 yılında sona erecek.
Celtic alt yapısından yetişen Tierney kariyerinde 322 maça çıktı.
13 gol kaydeden 27 yaşındaki yıldız, 52 kez de gol pası verdi.
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