TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim
Young Boys maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrilmiş durumda. Derick Köhn'ü yedeklemek isteyen Okan Buruk yönetime raporunu sunarken Sarı kırmızılılar gündemine 2 ismi aldı. Aslan ya Maxim De Cuyper ya da İsmail Jakobs'u kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Maxim De Cuyper ve İsmail Jakobs. Sarı-kırmızılı ekip, bu iki oyuncu için de girişimlere devam ediyor.
İKİSİNDEN BİRİ
Aslan'da öncelik Maxim de Cuyper'de. Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı sol bek için kısa süre önce 10 milyon euro'luk teklif yetersiz bulunmuştu.
2028'e kadar sözleşmesi olan Cuyper'in alternatifi Monaco'dan İsmail Jakobs.
25 yaşındaki Senegalli oyuncuyu kiramalayı düşünen sarı-kırmızılılar, kulübünü şarta bağlı opsiyonla ikna etmek istiyor.
Young Boys maçından sonra bu bölge için hareketlilk yaşanması bekleniyor.
Belçika havuzunda olan ve 2 kez forma giyen De Cuyper, EURO 2024'te kadrodaydı. Fakat turnuvada süre almadı.
Jakobs, Monaco'nun bu sezon 2 maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Sol bekte görev alan yıldız, 180 dakika süre aldı.
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