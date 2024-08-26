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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Young Boys maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrilmiş durumda. Derick Köhn'ü yedeklemek isteyen Okan Buruk yönetime raporunu sunarken Sarı kırmızılılar gündemine 2 ismi aldı. Aslan ya Maxim De Cuyper ya da İsmail Jakobs'u kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Galatasaray bir yandan Young Boys maçına odaklanırken diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Sarı-kırmızılı ekipte ana gündem maddelerinden biri sol bek transferi…

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Derrick Köhn'ün ayrılığı gerçekleşmese bile o pozisyonu güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündeminde iki yıldız bulunuyor:

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Maxim De Cuyper ve İsmail Jakobs. Sarı-kırmızılı ekip, bu iki oyuncu için de girişimlere devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

İKİSİNDEN BİRİ
Aslan'da öncelik Maxim de Cuyper'de. Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı sol bek için kısa süre önce 10 milyon euro'luk teklif yetersiz bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

2028'e kadar sözleşmesi olan Cuyper'in alternatifi Monaco'dan İsmail Jakobs.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

25 yaşındaki Senegalli oyuncuyu kiramalayı düşünen sarı-kırmızılılar, kulübünü şarta bağlı opsiyonla ikna etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Young Boys maçından sonra bu bölge için hareketlilk yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek operasyonu! İşte gündemdeki 2 isim

Belçika havuzunda olan ve 2 kez forma giyen De Cuyper, EURO 2024'te kadrodaydı. Fakat turnuvada süre almadı.

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