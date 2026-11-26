Beşiktaş'ta Hapoel Beer Sheva galibiyetinde takımının 2. golünü kaydeden Orkun Kökçü mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kökçü, yaşanan olaylara da değindi.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle taraftarımıza geçmiş olsun demek istiyorum çünkü burada yaşananlar kabul edilebilecek şeyler değil. Polisin gücünü böyle kullanmaması lazım.

Tam neler olduğunu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum. Tüm Türkiye'deki kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes destek oldu. Bizim için milli mesele oldu.

Teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok önemliydi. Dün de yaşadıklarımız... Stresli bir 2 gün yaşadık. İstanbul'da oynamak isterdik ama mümkün değildi ama taraftarlar burayı doldurdu ve bizi destekledi.

Maçı kazandık ve Türkiye'yi de gururlandığımızı düşünüyorum. O destek çok önemli. Hepimiz birlik olduğunda dünyada kimse bize bir şey yapamaz. Zor bir maç. Bahane değil ama gerçekten etkilendik yaşananlardan. Zor bir 2 gün geçirdik ama Allah'a şükür kazandık. İstanbul'a döneceğiz. Toparlanacağız ve Galatasaray derbisine hazırlanacağız."