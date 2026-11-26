UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın soykırımcı israil ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maçta Gürcü polisinin maç öncesi ve sırasında siyah beyazlı taraftarlara uyguladığı orantısız güç büyük tepki topladı.

Maç öncesi tribünde bulunan Beşiktaş taraftarlarının elinden Filistin bayraklarının alınmak istenmesi ile fitili ateşlenen olaylar skandala dönüştü, polisin de orantısız müdahalesi sonrası maç 25. dakikada durdu.

Bu skandal müdahaleyle ilgili detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı.

BAYRAKLARI UEFA YETKİLİLERİ ALMIŞ!

İşte İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamaları:

"Gürcistan'da ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın taraftarlarına yönelik müdahaleler nedeniyle Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik.

Taraftarlarımızın can güvenliğinin temin edilerek ülkemize sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedik.

Mevkidaşım, Filistin bayraklarını taraftarlarımızın ellerinden alanların Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA görevlileri olduğunu ve yaşanan hadiseler üzerine Bakan Yardımcısını stadyuma gönderdiğini ifade etti.

Aziz milletimiz, tarih boyunca mazlumun yanında, zulmün karşısında olmuştur. Filistin'in haklı davasına sahip çıkmak insanlık vicdanının gereğidir. Vatandaşlarımızın bu onurlu duruşuna yönelik müdahaleleri doğru bulmuyoruz.

Yaşanan bu hadiseler, Türk takımlarının iç saha karşılaşmalarını kendi ülkemizde oynaması konusundaki hassasiyetimizin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.