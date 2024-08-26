Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan transfer açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettikleri ilk maçın rövanşında yarın İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacakları maç öncesi camiaya birlik çağrısında bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi konuşan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Artık gündemimiz sadece Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın ait olduğu yere ulaşması için son 24 saat kaldı. Tüm Galatasaraylılardan, camiamızdan ve taraftarımızdan sadece maçı konuşmalarını, maça odaklanmalarını ve kenetlenip 'Başka Galatasaray yok.' diyerek bu maçın havasına girmelerini rica ediyorum. Bugün konuşulacak tek şey yarın sahada takımımıza nasıl yardım edeceğimiz. Bundan sonraki 24 saatte yapacağımız tek şey takımımızın mücadelesine katkı verecek çabanın içine girmek. Bunu defalarca başardık. Stadımızda müthiş bir atmosfer oluşacağına, tüm Galatasaraylıların sahayı rakibe dar edeceğine ve yine tarihi bir Avrupa yolculuğunun başlangıcını yapacağımıza inancımız tam. Takımımız için tüm konuşulanları, transferleri veya başka şeyleri en azından maç sonuna kadar bir kenara bırakalım. Oyuncularımıza, hocamıza ve teknik heyete destek vererek bu mücadelede kendi üzerimize düşeni yerine getirmek istiyoruz."

Hatipoğlu, gündemin çok değiştirildiğini aktararak, "Son iki sezonun şampiyonuyuz. Sezona istemediğimiz bir Süper Kupa yenilgisiyle başladık. Sonrasında iki galibiyet aldık. Geçen hafta İsviçre'de önemli bir maç çıkardık. İlk yarı istediğimiz futbolu oynamadık ama hiç alışık olmadığımız bir sentetik zeminde oynadık. Buna rağmen maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Maçı şanssız bir penaltıyla kaybettik. Artık bizim için önemli olan yarınki maça konsantre olmak. İsviçre'nin Avrupa'nın önemli bir futbol ülkesi olduğunu unutmamak lazım. Young Boys da bu ülkede son 7 sezonun 6'sında şampiyon oldu. Birliğe, beraberliğe ve bu mücadeleye katılmaya ihtiyacımız var. Sadece gündemimizi maça odaklamamız lazım. Seyircimizin desteğiyle yarın kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne gireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Turu geçme konusunda bir endişeleri olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "Bu, geçmişteki Neuchatel Xamax mağlubiyetine benzer bir sonuç değil. Sadece şanssız bir penaltıyla mağlup olduk. Penaltı olmasaydı maçı kazanacağımıza inancımız tamdı. Her zaman Ali Sami Yen'de Avrupa maçlarında gereken skoru aldık. Buralara alışığız ve ilklerin takımıyız. Şampiyonlar Ligi yeni formatta tek grup halinde oynanacak. Bu ilk formatta yer alıp, burayı da geçerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

İbrahim Hatipoğlu, transferi rafa kaldırdıklarını dile getirerek, "Transfer gündemi ilk Young Boys maçı öncesi sona erdi. Bizim gündemimizde transfer yok. Sezon başı belirlediğimiz transferleri gerçekleştirdik. Bundan sonrasında konu transfer değil. Bu maçtan sonra yeni planlarla hareket edebiliriz ama şu an bir gündem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hatipoğlu, maçın hakemini düşünmediklerini vurgulayarak, "Her gün oyuncularla bir aradayız. Burada güzel bir hava var. Oyuncular birbirleriyle çok mutlu. Hırslı bir şekilde maça hazırlanıyorlar. Onların uzun zamandır gündemi transfer değil. Hepsi, takıma nasıl yardımcı olacaklar, birlikte nasıl daha güzel şeyler başaracaklarının çabası içinde. Takım hazır, hocamız ve ekibi hazır, stat ve taraftarımız hazır." şeklinde konuştu.