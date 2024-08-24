TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derrick Köhn'ün yerine sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'in İspanyol sol beki Javi Galan için resmi teklif yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Geçen sezonun ikinci yarısında Real Sociedad'da kiralık oynayan Galan'ın Galatasaray'da forma giymeye hazır olduğu belirtildi.
1.72 metre boyundaki İspanyol futbolcu, geride kalan sezon toplam 27 maçta görev yaptı.
Deneyimli sol bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Javi Galan'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
DİĞER