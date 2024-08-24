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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derrick Köhn'ün yerine sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'in İspanyol sol beki Javi Galan için resmi teklif yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

Köhn'ün yerine sol bek arayan Galatasaray, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki futbolcusu Javi Galan'a kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

Sarı-kırmızılı yönetim, Galan'ı kiralamak için Atletico Madrid'e resmi teklif sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

İspanyol kulübünün de teklife sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

Geçen sezonun ikinci yarısında Real Sociedad'da kiralık oynayan Galan'ın Galatasaray'da forma giymeye hazır olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

1.72 metre boyundaki İspanyol futbolcu, geride kalan sezon toplam 27 maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

Deneyimli sol bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

Javi Galan'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Javi Galan bombası! Resmi teklif yapıldı

İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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