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Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği merak konusu olan o futbolcudan kritik karar geldi. Yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'un sözünü dinledi ve takımda kalmaya karar verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:16
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Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Galatasaray geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni sezona da iddialı bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Cimbom ligin ilk haftasında evinde Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

2. hafta ise Konyaspor'u deplasmanda yine aynı skorla 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys engelini geçerek gruplara kalmak istiyor.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Avrupa'da iz bırakmak isteyen Cimbom'da transfer anlamında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Galatasasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak ve kiralıktan geri dönen futbolcuların durumu gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Sarı-kırmızılılarda bu oyunculardan birisi de Yunus Akgün.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

24 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon kiralandığı Leicester City'nin Premier Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Bu nedenle transferde pek çok takımın listesine giren oyuncu hakkında flaş gelişme yaşandı.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

24 yaşındaki yıldızla da görüşen Buruk, takımda kalmasını istedi.

Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor

Okan Buruk, genç oyuncuyu kadroda düşündüğünü iletince sarı-kırmızılı kulüp önerileri değerlendirmeye almadı. Bu görüşmenin ardından Yunus da teklifleri dinlemedi.

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