Galatasaray'da o yıldız Okan Buruk'un sözünü dinledi! Transfer olmuyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği merak konusu olan o futbolcudan kritik karar geldi. Yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'un sözünü dinledi ve takımda kalmaya karar verdi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys engelini geçerek gruplara kalmak istiyor.
Avrupa'da iz bırakmak isteyen Cimbom'da transfer anlamında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak ve kiralıktan geri dönen futbolcuların durumu gündemi meşgul ediyor.
Sarı-kırmızılılarda bu oyunculardan birisi de Yunus Akgün.
24 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon kiralandığı Leicester City'nin Premier Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı.
Bu nedenle transferde pek çok takımın listesine giren oyuncu hakkında flaş gelişme yaşandı.
24 yaşındaki yıldızla da görüşen Buruk, takımda kalmasını istedi.
Okan Buruk, genç oyuncuyu kadroda düşündüğünü iletince sarı-kırmızılı kulüp önerileri değerlendirmeye almadı. Bu görüşmenin ardından Yunus da teklifleri dinlemedi.
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