Icardi'den Mourinho'ya cevap! Florya'dan açıklama yaptı

Galatasaray Florya Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi soruları cevapladı. Mourinho'nun söyledikleri hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

"GELECEKTE DE BÖYLE OLACAK"

"Şanslıyız. İlk maçımızı kazandık. İki senede biraz daha hata yaptığımız maçlarla başlamıştık ligde. Bu sene evde galibiyetle başladık. Bundan mutluyuz. Gelecek de şimdiye kadar ki gibi olacak. İnanılmaz bir 2 sene geçirdik. Çok çalıştık. Tabii ki gelişmeye açığız, bunlara odaklanıyoruz. Hepimiz hedefimize doğru yolculuğumuza devam edeceğiz."

"GALATASARAY BURANIN EN BÜYÜĞÜ, GALATASARAY'A KARŞI KONUŞULACAKTIR."

"Herkes biliyor, Fenerbahçe için rakibiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri Türkiye için kötü oldu. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene biz de playoff oynayacağız. Bugünlerde sosyal medya bir iletişim mercii. Geçen sene saha dışında birçok şey oldu. Olan şeyler, gülmek için farklı şeyler için kullandık biz bunu.

İki senedir saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı. Biz her zaman sahaya odaklandık ve iki sene üstü ste şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama herkese rağmen şampiyon olduk. Başarısız oldular. İlk senemde üst üste 14 maç kazanma rekoru kırdık, ikinci senemde 17 maç üst üste kazandık. Rakibi rahatsız ediyordur böyle şeyler.

Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşması enteresan. Büyük takımlarda böyle şey yapmazdı, yaptığını hatırlamıyorum.

Galatasaray buranın en büyüğü, Galatasaray'a karşı konuşulacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Daha sezon başında bu söylemleri başlatmak mantıklı değil. Futbola odaklanacağız biz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık."

"FİT OLMAYARAK GOL KRALI OLDUM!"

"Kilo bir faktör değil benim gözümde. Ben her zaman müsait olmaya, mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçındaki sakatlıktan sonra antrenmanlara çıkamadım. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılıyor. Formda değilken bile gol kralı oldum. 50 maçta 55 gol attık. Birçok şey başardık. Rekor kırdık. Başardığım şeyler fitlikle alakalı değil, ben her zaman fitim. Soyunma odasında neler yapıyor olduğumu hiç kimse bilmiyor. 6 ay antrenmansız şekilde gol kralı oldum. En önemlisi de bu sonuçtur."

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN BİRİYİM"

"Ben her zaman liderdim. Nerede olursam olayım... Hayatta rekabetçi ve mükemmeliyetçi biriyim. Galatasaray'da gollerle, rekorlarla belli bir başarıya imza attık. Burada liderlik yapmaya çalışıyorum elbette. Buraya yardıma geldim.