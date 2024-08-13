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Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündemine yer alan Fransız yıldız Adrien Rabiot hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, Rabiot'un transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:33
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Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları sürüyor.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı kırmızılılar transfer dönemi bitene kadar en az 2-3 takviye daha yapmayı planlıyor.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Bu doğrultuda Aslan'ın transfer operasyonuna dair sürpriz bir haber geldi.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot'un henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz"

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

"Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

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