Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot'un henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.