Adrien Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer gündemine yer alan Fransız yıldız Adrien Rabiot hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, Rabiot'un transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot'un henüz net bir karar vermediği öğrenildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.
Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz"
"Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
KISA SÜREDE KARAR VERECEK
29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.
DİĞER