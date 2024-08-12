Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayırması beklenen sarı kırmızılılarda, 3 futbolcuyla daha vedalaşılacağı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak sezonun ilk 3 puanını ilk haftada aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Golsüz geçen ilk yarının ardından Hatayspor, 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

GÖZLER KONYA MAÇI VE TRANSFER ÇALIŞMALARINDA

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Sarı kırmızılılarda gözler artık Konyaspor maçına ve transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray'da alınacak yıldızlar kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Son olarak Jelert ve Sara ile kadrosunu güçlendiren Aslan, yeni yıldızlarla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı futbolcuların bazılarını göndermek zorunda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

3 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEK

Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha, İngiliz ekipleriyle görüşme halinde. Zaha dışında 3 oyuncu daha yolcu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Okan Buruk'un performansını yetersiz bulduğu Derrick Köhn gönderilecek ve yerine 1 sol bek alınacak. Köhn için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois de satış listesinde yer alıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndour'un geliş saati belli oldu! Ndour'un geliş saati belli oldu! 15:02
Trabzon'da Rapid Wien hazırlıkları başladı! Trabzon'da Rapid Wien hazırlıkları başladı! 13:46
Onuachu hakkında sürpriz açıklama! Onuachu hakkında sürpriz açıklama! 13:39
Lille'e kötü haber! Lille'e kötü haber! 13:16
Başakşehir'de Ravil Tagir'in yeni adresi açıklandı! Başakşehir'de Ravil Tagir'in yeni adresi açıklandı! 12:54
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! 12:46
Daha Eski
Zaha'ya sürpriz talip! Zaha'ya sürpriz talip! 12:39
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 12:26
Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 12:18
Mourinho'dan radikal karar! İşte F.Bahçe'nin Lille maçı 11'i Mourinho'dan radikal karar! İşte F.Bahçe'nin Lille maçı 11'i 11:45
Beşiktaş'ta Montero ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Montero ile yollar ayrıldı! 11:09
G.Saray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! G.Saray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! 10:40