TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayırması beklenen sarı kırmızılılarda, 3 futbolcuyla daha vedalaşılacağı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi.
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.
GÖZLER KONYA MAÇI VE TRANSFER ÇALIŞMALARINDA
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı kırmızılılarda gözler artık Konyaspor maçına ve transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray'da alınacak yıldızlar kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor.
Son olarak Jelert ve Sara ile kadrosunu güçlendiren Aslan, yeni yıldızlarla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı futbolcuların bazılarını göndermek zorunda.
3 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEK
Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha, İngiliz ekipleriyle görüşme halinde. Zaha dışında 3 oyuncu daha yolcu.
Okan Buruk'un performansını yetersiz bulduğu Derrick Köhn gönderilecek ve yerine 1 sol bek alınacak. Köhn için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois de satış listesinde yer alıyor.
Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köhn ve Dubois'in dışında uzun süredir takımda düşünülmeyen Sergio Oliveira da gidecek.
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