Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor
(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Transfer döneminin son gününe kadar olası fırsatları değerlendirmeyi hedefleyen G.Saray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı kurmaylar, Manchester City'de Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği yıldız için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar...
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28 yaşındaki yıldızı bedelsiz kiralamayı hedefleyen Aslan, Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor.
Bedelsiz kiralama konusuna Manchester City'den olumlu yanıt gelirse çalışmalar hızlanacak.
Man City'de kadroda düşünülmeyen Phillips için diğer teklifler de bekleniyor.
İngiliz kulübü tüm teklifleri değerlendirdikten sonra Galatasaray'a yanıtını verecek.
28 yaşındaki defansif orta saha da kiralık transfer yerine kalıcı olarak bir kulüpte oynamak istiyor.
Kalvin Phillips, 02 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 1.78 cm boyunda ve 72 kilo olan Kalvin Phillips, sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki İngiliz oyuncu, 2022 yılının Temmuz ayında Leeds United'dan Manchester City'ye 49 milyon euro bedel karşılığında transfer oldu.
2023-24 sezonu ara transfer döneminde West Ham United'a kiralık gönderilen Kalvin Phillips sezon sonunda City'ye geri döndü.
Leeds United'da 234 maçta görev yapan Phillips 14 gol atarken 13 de asist yaptı.
West Ham formasını 10 kez terleten Phillips, Manchester City formasıyla ise toplamda 31 maça çıktı, 1 gol kaydetti.
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