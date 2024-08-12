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Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Transfer döneminin son gününe kadar olası fırsatları değerlendirmeyi hedefleyen G.Saray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı kurmaylar, Manchester City'de Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği yıldız için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Galatasaray'da yönetim özellikle Hatayspor maçının ardından Okan Buruk'un takviye talebi doğrultusunda transferde gaza bastı.

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Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Transfer döneminin son gününe kadar oluşabilecek bir fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Manchester City'de forma giyen Kalvin Phillips'i takibe aldı.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

28 yaşındaki yıldızı bedelsiz kiralamayı hedefleyen Aslan, Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Bedelsiz kiralama konusuna Manchester City'den olumlu yanıt gelirse çalışmalar hızlanacak.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Man City'de kadroda düşünülmeyen Phillips için diğer teklifler de bekleniyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

İngiliz kulübü tüm teklifleri değerlendirdikten sonra Galatasaray'a yanıtını verecek.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

28 yaşındaki defansif orta saha da kiralık transfer yerine kalıcı olarak bir kulüpte oynamak istiyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Kalvin Phillips, 02 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 1.78 cm boyunda ve 72 kilo olan Kalvin Phillips, sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

28 yaşındaki İngiliz oyuncu, 2022 yılının Temmuz ayında Leeds United'dan Manchester City'ye 49 milyon euro bedel karşılığında transfer oldu.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

2023-24 sezonu ara transfer döneminde West Ham United'a kiralık gönderilen Kalvin Phillips sezon sonunda City'ye geri döndü.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom, Guardiola'nın öğrencisini istiyor

Leeds United'da 234 maçta görev yapan Phillips 14 gol atarken 13 de asist yaptı.

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