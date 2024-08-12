Haberler Galatasaray

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Sarı kırmızılılar kadrosundaki eksikleri tamamlamak adına çalışmalarını hızlandırdı. Al Hilal'de forma giyen Renan Lodi gündeme alındı, Brezilyalı oyuncunun kiralık transferi için görüşmeler başlatıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Transferde isim arayışlarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk'un özellikle sol beke takviye talep etmesi sonrası bu mevki konusunda mesaisini sıklaştırdı.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Sarı kırmızılılarda son olarak Renan Lodi'nin ismi gündeme taşındı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le sözleşmesi Temmuz 2027'de sona erecek Brezilyalı futbolcu için görüşmeler başladı.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Lodi'nin yeniden Avrupa'da olmak istemesi bu transferin gerçekleşebilmesini avantajlı ve mümkün kılıyor.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

2019-2023 arasında Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi, Nottingham Forest ve Marsilya'da da oynamıştı.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Ocak 2024'te Al Hilal'in yolunu tutan Lodi, Suudi Arabistan'da henüz 6 aydır oynamasına rağmen Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Al Hilal'de şu ana kadar 14 maça çıkan başarılı futbolcu, sadece 1 asist yaptı.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Arabistan ligine henüz alışamayan deneyimli yıldız, bu sebeple Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Harcama limitlerini göz önünde bulunduran Galatasaray, Renan Lodi'yi kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Kiralama bedeli ödemek istemeyen Cim Bom, Brezilyalı futbolcunun maaşını Al Hilal'le ortak bir noktada buluşarak karşılamayı amaçlıyor.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Aslan, daha önce benzer bir teklifi Aston Villa'dan Lucas Digne için de yapmıştı.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

JORGE JESUS GETİRMİŞTİ

Renan Lodi'nin Al Hilal'e transfer olmasında Jorge Jesus etkili olmuştu. Al Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası, yakından tanıdığı Brezilyalı yıldızı Marsilya'dan 23 milyon euroya transfer etmişti.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Lodi, Al Hilal'le 3 kupa birden kazandı. Lig şampiyonluğu, lig kupası ve Süper Kupa zaferlerinde 26 yaşındaki yıldız başrol oynadı.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

SIMEONE İLE ŞAMPİYON OLDU

Atletico Madrid'le La Liga'da 2020-2021 sezonunda şampiyonluk kazanan Renan Lodi, teknik direktör Diego Simeone ile başarılı bir dönem geçirdi.

Galatasaray'da sol beke yeni aday! Sambacı yıldız kiralanacak

Lodi, Arjantinli çalıştırıcı ile 118 resmi maça çıkarken, 6 gol atarken 19 da asist yaptı.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..."
DİĞER
Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün'ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika'ya giderken yakalandı
F.Bahçe'ye Chelsea'den dinamo!
G.Saray için çifte sol bek iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..." Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..." 07:05
Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..." Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..." 06:58
van Bronckhorst'tan zemin isyanı! van Bronckhorst'tan zemin isyanı! 01:38
Beşiktaş galibiyetle başladı! Beşiktaş galibiyetle başladı! 01:38
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 01:38
Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon 01:37
Daha Eski
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! 01:37
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 01:37
F.Bahçe'de Fred sevinci! F.Bahçe'de Fred sevinci! 01:37
Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! 01:37
Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! 01:37
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... 01:37