Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler
(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Okan Buruk'un özellikle takviye yapılmasını istediği bölgelerden biri olan sol bek için flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılı ekibin Napoli'den ve Monaco'dan birer ismin peşinde olduğu öne sürüldü. İşte o isimler ve detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 07:59
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TAKVİM'in haberine göre, Galatasaraylı kurmaylar, sol bek transferi için listesine iki ismi dahil etti.
İLK İSİM MARIO RUI
Bu isimlerden ilki, İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki Portekizli yıldız Mario Rui.
1.68 boyundaki oyuncunun TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.
DİĞER İSİM ISMAIL JAKOBS
Cimbom'un listesindeki diğer isimse Monaco forması terleten Ismail Jakobs.
24 yaşındaki ve 1.84 boyundaki yıldız ismin piyasa değeri ise 8 milyon euro.
Aslan'ın Derrick Köhn'ün takımdan ayrılması durumunda iki oyuncunun menajeriyle temasa geçip tekliflerini sunacağı da gelen haberler arasında.
İki futbolcunun da kulüpleriyle 2 yıl daha kontratları var.
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