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Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Okan Buruk'un özellikle takviye yapılmasını istediği bölgelerden biri olan sol bek için flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılı ekibin Napoli'den ve Monaco'dan birer ismin peşinde olduğu öne sürüldü. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 07:59
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Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

Galatasaray yönetimi, transfer dönemi kapanmadan Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda takviye yapmak için uğraş veriyor.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

Buruk'un takviye yapılmasını özellikle istediği yegane mevki ise sol bek.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

Sarı kırmızılı yönetim, Alman sol beki Derrick Köhn'e gelen teklifler sonrası bu mevkiye takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

TAKVİM'in haberine göre, Galatasaraylı kurmaylar, sol bek transferi için listesine iki ismi dahil etti.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

İLK İSİM MARIO RUI

Bu isimlerden ilki, İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki Portekizli yıldız Mario Rui.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

1.68 boyundaki oyuncunun TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

DİĞER İSİM ISMAIL JAKOBS

Cimbom'un listesindeki diğer isimse Monaco forması terleten Ismail Jakobs.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

24 yaşındaki ve 1.84 boyundaki yıldız ismin piyasa değeri ise 8 milyon euro.

Galatasaray için çifte sol bek iddiası! İşte o isimler

Aslan'ın Derrick Köhn'ün takımdan ayrılması durumunda iki oyuncunun menajeriyle temasa geçip tekliflerini sunacağı da gelen haberler arasında.

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