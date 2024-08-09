Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi
Sol bek bölgesine transfer planlayan Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Norveç ekibi Molde'de oynayan Mathias Lovik, sarı-kırmızılılarda listeye dahil edildi. İşte transferdeki son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Norveç ekibi Molde'de oynayan Mathias Lovik, sarı-kırmızılılarda listeye dahil edildi.
Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 20 yaşındaki Norveçli yıldız, Molde altyapısından yetişti ve 90 resmi maçta forma giydi.
İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Genç futbolcunun Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılılar sağ beke getirdiği 21 yaşındaki Jelert gibi, sol bek için de genç ve gelecek vaat eden 20 yaşındaki Lovik'i takibe aldı.
Öte yandan İtalyan ekibi Roma'nın da Lovik'i yakından takip ettiği belirtildi.
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