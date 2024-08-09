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Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

Sol bek bölgesine transfer planlayan Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Norveç ekibi Molde'de oynayan Mathias Lovik, sarı-kırmızılılarda listeye dahil edildi. İşte transferdeki son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

Sol bek bölgesine transfer planlayan Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

Norveç ekibi Molde'de oynayan Mathias Lovik, sarı-kırmızılılarda listeye dahil edildi.


Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 20 yaşındaki Norveçli yıldız, Molde altyapısından yetişti ve 90 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

Genç futbolcunun Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'dan sol bek planı! Listeye Mathias Lovik eklendi

Sarı-kırmızılılar sağ beke getirdiği 21 yaşındaki Jelert gibi, sol bek için de genç ve gelecek vaat eden 20 yaşındaki Lovik'i takibe aldı.

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