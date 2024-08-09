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Galatasaray - Hatayspor maçı CANLI ( Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 20:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 21:20
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Galatasaray - Hatayspor maçı CANLI ( Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başladı.

Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Okan Buruk'un öğrencileri sezona galibiyetle başlayarak moral bulmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem D., Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı TSİ 21.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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