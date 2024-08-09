Galatasaray - Hatayspor maçı CANLI ( Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başladı.
Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.
Okan Buruk'un öğrencileri sezona galibiyetle başlayarak moral bulmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:
Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem D., Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor maçı TSİ 21.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.