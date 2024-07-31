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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 01:00
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Sarı kırmızılılar play-off turundaki ilk maçında 20-21 Ağustos tarihlerinde çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Devler Ligi'nde 2. ön eleme turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Cimbom'un muhtemel rakipleri şu şekilde:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Dinamo Zagreb - HIRVATİSTAN

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Young Boys - İSVİÇRE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Kızılyıldız - SIRBİSTAN

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

PAOK(YUNANİSTAN) - Malmö (İSVEÇ) (turu geçen)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Midtjylland(DANİMARKA) - Ferencvaros (MACARİSTAN) (turu geçen)

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