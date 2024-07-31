Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom'un muhtemel rakipleri şu şekilde:
Dinamo Zagreb - HIRVATİSTAN
Young Boys - İSVİÇRE
Kızılyıldız - SIRBİSTAN
PAOK(YUNANİSTAN) - Malmö (İSVEÇ) (turu geçen)
Midtjylland(DANİMARKA) - Ferencvaros (MACARİSTAN) (turu geçen)
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