Aslan'da rota Gravenberch

Jelert'i alarak sağ bek sorununu çözen Galatasaray'da sıra orta sahada. Wendel ve Ezequiel Fernandez'in ardından gündeme bomba gibi bir futbolcu daha geldi: Ryan Gravenberch... İngiliz The Sporting News internet sitesi, sarı-kırmızılı kulübün Liverpool'un 22 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunu kiralamak istediğini öne sürdü.

Haberde, "Geçen sezon 38 milyon euro'ya alınan genç futbolcu, Premier Lig'de sadece 1.121 dakika süre alabildi ve diğer orta sahaların gerisinde kaldı. Bu nedenle gidebilir" denildi. Ayrıca, "1.91 boyundaki futbolcu için Galatasaray Başkanı Özbek İngiltere'ye geliyor. Gravenberch, Galatasaray'da patlama yapabilir" ifadeleri kullanıldı.