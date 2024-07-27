Galatasaray'dan Tuğba Şenoğlu İvegin ve İlkin Aydın açıklaması!

2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da, Tuğba Şenoğlu İvegin kadrodan çıkarılırken; yerine Galatasaray'da forma giyen İlkin Aydın dahil edildi. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak EURO 2024'te A Millî Futbol Takımımıza uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek hepimizin büyük sevgisini kazanan, ülkemizi her daim gururlandıran Kadın Voleybol Millî Takımımız üzerinden devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulüp ismi farketmeksizin olimpiyatta mücadele eden tüm sporcularımızın ve antrenörlerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak; tüm branşlarda ter akıtan sporcularımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyor, gösterdikleri madalya mücadelesinde kendilerine yürekten başarılar diliyoruz.

Mehmet Cibara

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı