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Galatasaray Parma ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 12:27
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Galatasaray Parma ile karşılaşacak

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

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