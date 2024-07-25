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Teklif yok maliyet çok

Takımda düşünülmeyen Tete’ye Panathinaikos’tan teklif gelmesi yüzleri güldürse de Zaha, Hakim Ziyech, Oliveira gibi isimlere somut bir teklif gelmemesi düşündürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Teklif yok maliyet çok

Galatasaray geçen iki sezonda şampiyonluğa ulaşırken, yıldızlarla dolu kadronun maliyeti yeni yönetimin hareket alanını kısıtladı. Limit dolu olduğu için transferde sıkışan sarı kırmızılı kulüp, maaş bütçesinde 25 milyon euro'luk yer tutan dört oyuncusuna teklif bekliyor. Galatasaray'a yıllık maliyeti her şey dahil 8.8 milyon euro olan Wilfried Zaha için hiçbir Premier Lig kulübü bu rakamı ödemeye yanaşmıyor. Opsiyonu devreye giren Hakim Ziyech'in toplam ücreti 5.7 milyon euro. Kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira'nın 2.75 milyon euro'dan iki sene daha sözleşmesi mevcut. Devam etmeleri halinde Zaha-Ziyech-Oliveira 3'lüsü için Galatasaray'dan yıllık 25 milyon euro çıkacak ve vergilerle bu maliyet artacak. Tete'nin durumu ise daha farklı duruyor. Panathinaikos'un devreye girmesi yüzleri güldürdü. En azından Tete'nin maliyetinden çıkılması avantaj olacak.

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