SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Tete'nin bonservisini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğunu duyurdu. Yapılan KAP bildirimine göre Yunan ekibi, Galatasaray'a Tete için 4.75 milyon euro ödeyecek. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır."

Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! 💛❤️ Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! 🤜🤛 pic.twitter.com/dIRglCmj5O — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024

Öte yandan Galatasaray'ın ardından Yunan ekibi de transferi sosyal medya üzerinden resmen duyurdu.