Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Tete'nin bonservisini açıkladı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Tete'nin bonservisini açıkladı

Son dakika GS haberleri... Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte bonservis bedeli ve ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 11:36 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 11:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Tete'nin bonservisini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğunu duyurdu. Yapılan KAP bildirimine göre Yunan ekibi, Galatasaray'a Tete için 4.75 milyon euro ödeyecek. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır."

Öte yandan Galatasaray'ın ardından Yunan ekibi de transferi sosyal medya üzerinden resmen duyurdu.

Türk Telekom
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku...
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna'nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz? 
MSB'den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'de sıra orta sadaha!
Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ostigard transferinde son durum ne? Beşiktaş... Ostigard transferinde son durum ne? Beşiktaş... 12:36
G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen... G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen... 11:35
Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı 11:30
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku... 11:22
Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! 10:33
Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi... Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi... 10:17
Daha Eski
Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları 09:58
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:34
Aslan yıldızlarıyla kazandı Aslan yıldızlarıyla kazandı 01:09
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Sağ bekte işlem tamam Sağ bekte işlem tamam 00:51