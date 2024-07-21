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Doue'da geri sayım

21 yaşındaki oyuncunun 1-2 gün içinde gelmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Doue'da geri sayım

Transferde Michy Batshuayi hamlesinden sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, yeni sağ bekine kavuşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinden koştuğu Guela Doue'de artık imzaya kaldı. Rennes kulübüyle ve oyuncuyla prensipte anlaşan Galatasaray, işi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 6 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi beklenen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bekin sözleşmesinde ayrıca bonus maddelerinin olması bekleniyor. Galatasaray'ın 4 yıllık teklifine onay veren Doue ise senelik 1.2 milyon euro kazanacak. Genç sağ bekin kısa süre içinde açıklanarak İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

HOCASI MEMNUN

Fransız basını, Doue'yle ilgili dikkat çeken bir haber yaptı. Foot Mercato, Rennes teknik direktörü Julien Stephan'ın Fildişi Sahilli oyuncudan memnun olduğunu yazdı. Doue'nin geleceğiyle ilgili kararın verilmediğini belirtti.

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