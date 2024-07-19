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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Kadrosunu iddialı isimlerle güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cimbom'un, eski yıldızı için transfer operasyonuna başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 11:01
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Cimbom, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Sarı-kırmızılılar diğer yandan hazırlık maçlarına da başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Aslan hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını LASK Linz ile oynadı ve maçı 3-2 kaybetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

21 yaşındaki genç stoper, sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Rakip takımda ise golleri Leo Dubois (K.K.), Lucas Copado ve Moussa Kone kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Okan Buruk'un öğrencileri 2. hazırlık maçında ise Fortuna Düsseldorf karşısına çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

7 golün atıldığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-2 kaybetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray'ın gollerini Kerem Demirbay ve Dries Mertens kaydetti. Alman ekibinde ise golleri Iyoha, Niemiec, Schmidt, Zimmermann ve Affo kaydeden isimler oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ise Slovakya'nın Trencin takımı ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi Cimbom 4-1 kazandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Hücum yönünde sıkıntı yaşamayan sarı-kırmızılılar, takım savunmasındaki zaaf ile dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Michy Bathsuayi hamlesinin ardından Oğuz Aydın transferini gerçekleştirmek istiyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Ancak milli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yaşanan transfer sürecini açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Buruk, "Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım." demişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Diğer yandan transfer harekatını devam ettiren sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray, savunma yönüyle dikkat çeken bir ismi kadroya katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre çalışmalarını yoğunlaştıran Cimbom, temasları sıkılaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'in bonservisini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir transfere hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Yönetim, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız isim için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mario Lemina için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılıların, Gabonlu futbolcuyu yakın zamanda bitirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Wolverhampton forması giyen Mario Lemina bu sezon ligde 35 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

30 yaşındaki oyuncu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Lemina'nın bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Ayrıca deneyimli ismin sözleşmesi Ada ekibiyle gelecek sezon sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor

Bu durum sarı-kırmızlılı ekibi transferde avantajlı kılıyor.

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