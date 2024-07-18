TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Wendel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferi sabırsızlıkla beklenen oyuncunun kulübü Zenit'ten, sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın Wendel için rakamı yükselttiği ortaya çıktı.
Cimbom, daha önce bonuslar dahil 12 milyon Euro teklif yaptığı Sambacı yıldız için rakamı 15 milyon Euro'ya yükseltti.
Takvim'in haberine göre Rus ekibi de Galatasaray'ın ısrarı sonrasında geri adım attı ve indirime gitti.
Ruslar, Brezilyalı orta saha için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.
Son görüşmede ise 20 milyon Euro'ya kadar düştüler.
Wendel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Brezilyalı orta saha kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Rus medyasından Championat, Wendel ile ilgili flaş bir habere imza attı.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz gün Türk kulübünün bir temsilcisi Zenit'i ziyaret ettikten sonra Rusya'dan ayrıldı.
Brezilyalı oyuncu Avrupa'da şansını deneme arzusunu gizlemiyor" Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncunun Zenit olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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