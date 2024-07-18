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TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Wendel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferi sabırsızlıkla beklenen oyuncunun kulübü Zenit'ten, sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Galatasaray'da tek gündem Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel.

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TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Sarı-kırmızılılar, Rusya Ligi ekibi Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Wendel'i renklerine katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Zenit ile Rusya'da görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, sonrasında yönetime rapor sundu.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Galatasaray'ın Wendel için rakamı yükselttiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Cimbom, daha önce bonuslar dahil 12 milyon Euro teklif yaptığı Sambacı yıldız için rakamı 15 milyon Euro'ya yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Takvim'in haberine göre Rus ekibi de Galatasaray'ın ısrarı sonrasında geri adım attı ve indirime gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Ruslar, Brezilyalı orta saha için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Son görüşmede ise 20 milyon Euro'ya kadar düştüler.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Wendel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Brezilyalı orta saha kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Rus medyasından Championat, Wendel ile ilgili flaş bir habere imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Haberde şu ifadelere yer verildi:

TRANSFER HABERLERİ | Zenit'ten Galatasaray'a Wendel müjdesi!

"Geçtiğimiz gün Türk kulübünün bir temsilcisi Zenit'i ziyaret ettikten sonra Rusya'dan ayrıldı.

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