İngiliz ekibi Barış Alper Yılmaz için dev rakamı gözden çıkardı!

Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.

Sabah'ın haberine göre; Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro. Bu rakam ise Cimbom'un Barış Alper için için ödediği bonservisin (2.10 milyon Euro) 16 katı ediyor.