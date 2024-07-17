Haberler Galatasaray İngiliz ekibi Barış Alper Yılmaz için dev rakamı gözden çıkardı!

İngiliz ekibi Barış Alper Yılmaz için dev rakamı gözden çıkardı!

Geride kalan sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve A Milli Takım ile EURO 2024'te oldukça başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz adeta transferin gözdesi haline geldi. Son olarak yıldız isim için o İngiliz ekibi resmen kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirdi ve 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Ayrıca yıldız oyuncu birçok mevkide forma giyerek 'Joker' lakabını almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu. Çeyrek finale çıkmamızda büyük pay sahibi olan BAY, turnuvaya damga vurdu.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Milli futbolcunun bu performansı sonrasında Avrupa devleri devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Bir süre önce Zaha ile ilgilenen West Ham United, EURO 2024'teki performansı üzerine rotayı Barış Alper'e kırdı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Sabah'ın haberine göre; Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro. Bu rakam ise Cimbom'un Barış Alper için için ödediği bonservisin (2.10 milyon Euro) 16 katı ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

22 Temmuz'a kadar izinli olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Ancak hem teknik heyet hem de yönetim, Barış Alper'i satmaya niyetli değil.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden Barış Alper Yılmaz için 35 Milyon Euro!

Sezon planlamasını Barış'a göre yapan Galatasaray bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı ve hem daha düşük bonservis teklif etti (5 milyon Euro) hem de oyuncuya Fenerbahçe'den 350 bin Euro daha az maaş önerdi.

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