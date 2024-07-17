İngiliz ekibi Barış Alper Yılmaz için dev rakamı gözden çıkardı!
Geride kalan sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve A Milli Takım ile EURO 2024'te oldukça başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz adeta transferin gözdesi haline geldi. Son olarak yıldız isim için o İngiliz ekibi resmen kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ayrıca yıldız oyuncu birçok mevkide forma giyerek 'Joker' lakabını almıştı.
Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu. Çeyrek finale çıkmamızda büyük pay sahibi olan BAY, turnuvaya damga vurdu.
Milli futbolcunun bu performansı sonrasında Avrupa devleri devreye girdi.
Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.
Bir süre önce Zaha ile ilgilenen West Ham United, EURO 2024'teki performansı üzerine rotayı Barış Alper'e kırdı.
Sabah'ın haberine göre; Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro. Bu rakam ise Cimbom'un Barış Alper için için ödediği bonservisin (2.10 milyon Euro) 16 katı ediyor.
22 Temmuz'a kadar izinli olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor.
Ancak hem teknik heyet hem de yönetim, Barış Alper'i satmaya niyetli değil.
Sezon planlamasını Barış'a göre yapan Galatasaray bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı ve hem daha düşük bonservis teklif etti (5 milyon Euro) hem de oyuncuya Fenerbahçe'den 350 bin Euro daha az maaş önerdi.
DİĞER