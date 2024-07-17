Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray transfer için gaza bastı. Orta saha ve sağ bek transferini yurt dışı kampına yetiştirmeyi hedefleyen sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isme teklif yaptı. İngiliz ekibi Sunderland Trai Hume'nin transferi hakkında flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:46
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Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Yeni sezon kamp çalışmarlarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Hazırlık maçındaki mağlubiyetten sonra yönetimle görüşme yapan Okan Buruk iki bölge için transfer işareti yaptı.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Fortuna Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Okan Buruk, transferlerin kampa yetişeceğini ifade etti.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

"2 TRANSFERİMİZ DE YETİŞİR"

"Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor."

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert gelmişti.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Danimarka ekibi Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığını doğruladı.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Sağ bek transferi için Desire Doue ve Elias Jelert isimleri konuşulurken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Trai Hume'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Sunderland Echo'nun haberine göre, Sunderland, Galatasaray'ın yaptığı 7 milyon Sterlinlik teklifine olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

Trai Hume geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla 47 maçta görev alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

22 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

13 kez Kuzey İrlanda Milli Takım forması giyen genç sağ bekin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

TRAI HUME KİMDİR?

Sunderland takımında Defans mevkinde forma giyen Trai Hume, 18 Mart 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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