Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray transfer için gaza bastı. Orta saha ve sağ bek transferini yurt dışı kampına yetiştirmeyi hedefleyen sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isme teklif yaptı. İngiliz ekibi Sunderland Trai Hume'nin transferi hakkında flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"2 TRANSFERİMİZ DE YETİŞİR"
"Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz.
En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor.
Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor."
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert gelmişti.
Danimarka ekibi Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığını doğruladı.
Sağ bek transferi için Desire Doue ve Elias Jelert isimleri konuşulurken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Trai Hume'ye teklif yaptığı iddia edildi.
Sunderland Echo'nun haberine göre, Sunderland, Galatasaray'ın yaptığı 7 milyon Sterlinlik teklifine olumsuz yanıt verdi.
Trai Hume geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla 47 maçta görev alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
22 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
13 kez Kuzey İrlanda Milli Takım forması giyen genç sağ bekin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
TRAI HUME KİMDİR?
Sunderland takımında Defans mevkinde forma giyen Trai Hume, 18 Mart 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.
180 cm boyunda ve 77 kilo olan Trai Hume, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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