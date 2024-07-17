Galatasaray'dan Trai Hume'ye teklif! Sunderland transferi duyurdu

"2 TRANSFERİMİZ DE YETİŞİR" "Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz.

En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor.