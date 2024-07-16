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GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, Icardi ve Okan Buruk hakkında konuştu. Tecrübeli golcü Galatasaray forması giydiği için gurur duyduğunu belirtti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 15:16
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GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi Slovenya kampında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

beIN Sports'a konuşan Belçikalı golcü, "Çok iyi geçiyor kamp, çok sıkı çalışıyoruz. Bireysel olarak bir hayli hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Benden beklentiler yüksek olduğu için çalışmalarıma özen gösteriyorum. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

G.SARAY FORMASI GİYDİĞİM İÇİN GURURLUYUM"
"Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum. Yönetim gerekenleri yaptı ve ben de Galatasaray'dayım."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

"ICARDI İLE FARKLI ÖZELLİKLERİMİZ VAR"


"İyi olan taraf iki oyuncunun iyi işler yapmasıyla beraber takım içindeki seviyenin yükselmesidir. Bu da takıma olumlu yansır. Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Gol atmak için uygun bir ortam. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz. Bunun hocaya ve takıma yansıması pozitif olacak. Birbirimizle anlaşırsak sonuçları güzel olacak. Kampta bu ilişkinin gelişmesi ve uyumu için çalışıyoruz. İki forvet daha iyi, tek forvet zor oluyor. Bazen forvetler tek oynar, 2-3 defansla birlikte oynar. Bu kilidi açmak için ikili oynamak daha kolay oluyor. Maça göre değişiklikler olabilir. Hocamıza herkes çok güveniyor. En doğru çözümü bulacağına inanıyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

ZAHA, ZIYECH, MERTENS...

"Wilfried'i arkadaş olarak seviyorum. Ben daha çok kendime güvenirim. Sahada ne yapacaklarıma bakarım. Burada daha önceden tanıdğım başka yüzler de var, Hakim ve Dries gibi. Her şey sahada belli olacak. Biz kendimizi göstermek için buradayız. Torreira, Kerem, Sergio diyebilirim. Sadece isimler değil. Genel olarak herkes diyebilirim. Ben basit birisiyim, çekingen biri değilim. Herkes çok sıcak bir şekilde karşıladı beni."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

"OKAN BURUK İLE İYİ İLETİŞİMİMİZ VAR"

"Çok iyi bir iletişimimiz var. Hepimizle İngilizce konuşuyor. Oyunculardan istediği şeyleri kendisi söylüyor. Oyun vizyonunu hızlıca anlıyorsunuz. Size önerilerde uyarılarda bulunuyor. İletişimde, bir oyuncunun oynayacağı oyunu anlaması için çok önemli."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

"G.SARAY TARAFTARI İNANILMAZ"

"Ben bir forvetim, forvet için her maç gol atmak çok önemlidir. Bu benim için de geçerli. Takım için önemli olmak istiyorum. Bunun için önemli maçlarda önemli goller atmak istiyorum. Galatasaray taraftarı inanılmaz. Galatasaray formasıyla evimizde gol atmak için sabırsızlanıyorum. Ligin imajı için çok önemli bir sezondu. İki büyük takım yaptıkları puanla beraber farklarını gösterdiler. Çok fark vardı. Bu sene bu kadar büyük bir fark olmayacaktır. Sonunda şampiyon olmayı umuyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

"ŞAMPİYONLAR LİGİ..."

"Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalar heyecanlandırır. Büyük meydan okumak olacak. Zor ve kolay anlar olacak, üstesinden gelmemiz gerekecek."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

"FAVORİM OYUNCUM ARDA"

"Türk futbolu gelişiyor. İyi bir jenerasyon var. Birlikte kupalar kazanacaktır, inanıyorum. Türk olarak favori oyuncum tabii ki Arda Güler."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

NEDEN 44 NUMARA?

"Benim aslında numaran 23. 23 kullanılıyor. 22'de kullanıyordum ama o da Hakim'de. Dortmund'da 44 giyip çok önemli performans gösterdim. Bu yüzden 44'ü seçtim."

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI ÜZERİNE


"Söylenecek bir şey yok. Kadroya almama kararı hocanın. Tartışacak değilim. Ben bir golcüyüm ve gol atmak için oynarım. Çağrılsaydım görevimi yapardım. Hocanın kararı, aramızda bir sıkıntı yok, saygı duyuyorum. Şaşırmadım. Hoca kararını vermeden bir gün önce beni aradı, 'sorun yok' dedim, 2 forvetle turnuvaya gitmek istediğini söyledi. İki yetişkin insanın konuşmasıydı. 'Ben de ihtiyacınız olursa ben buradayım' dedim.''

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