GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri!

MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI ÜZERİNE



"Söylenecek bir şey yok. Kadroya almama kararı hocanın. Tartışacak değilim. Ben bir golcüyüm ve gol atmak için oynarım. Çağrılsaydım görevimi yapardım. Hocanın kararı, aramızda bir sıkıntı yok, saygı duyuyorum. Şaşırmadım. Hoca kararını vermeden bir gün önce beni aradı, 'sorun yok' dedim, 2 forvetle turnuvaya gitmek istediğini söyledi. İki yetişkin insanın konuşmasıydı. 'Ben de ihtiyacınız olursa ben buradayım' dedim.''