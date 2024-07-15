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GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfere yönelik sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda performansıyle göz dolduran ve Copa America'da da herkesi kendine hayran bırakan Davinson Sanchez için İngiliz ekipleri resmen devreye girdi. İşte yapılan teklif... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

Transferde gözünü 2 ve 8 numaraya çeviren Galatasaray, flaş bir ayrılığa da hazırlanıyor. O isim Davinson Sanchez.

GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

Avrupa ekipleri Copa America'da harikalar yaratan Davinson Sanchez'in peşinde.

GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

Everton'un durumunu yakından takip ettiği Kolombiyalı stoperin menajeri, İngilizler'in 20 milyon euro önermeye hazır olduğunu kulübe iletti.

GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

İlgi aşamasındaki Everton, kısa sürede teklifi resmiyete dökmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

25 milyon euro'luk bir etiket fiyatı biçen yönetim, bu paranın altına oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...

Tottenham'dan 9.5 milyon euro'ya kadroya katılan Kolombiyalı stoper de kariyerini yeniden Ada'ya sürdürmeye sıcak bakıyor.

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