GALATASARAY TRANSFER: İngilizler kesenin ağzını açtı! Davinson Sanchez için çılgın teklif...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfere yönelik sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda performansıyle göz dolduran ve Copa America'da da herkesi kendine hayran bırakan Davinson Sanchez için İngiliz ekipleri resmen devreye girdi. İşte yapılan teklif... GS SPOR HABERLERİ
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Avrupa ekipleri Copa America'da harikalar yaratan Davinson Sanchez'in peşinde.
Everton'un durumunu yakından takip ettiği Kolombiyalı stoperin menajeri, İngilizler'in 20 milyon euro önermeye hazır olduğunu kulübe iletti.
İlgi aşamasındaki Everton, kısa sürede teklifi resmiyete dökmeyi planlıyor.
25 milyon euro'luk bir etiket fiyatı biçen yönetim, bu paranın altına oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.
Tottenham'dan 9.5 milyon euro'ya kadroya katılan Kolombiyalı stoper de kariyerini yeniden Ada'ya sürdürmeye sıcak bakıyor.
Sanchez'in Galatasaray ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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