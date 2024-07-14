Haberler Galatasaray Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşıyor!

Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşıyor!

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında 15 Temmuz Pazartesi günü Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşıyor!

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında 15 Temmuz Pazartesi günü Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fortuna Düsseldorf mücadelesi yarın TSİ 20.45'te Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Sarı-kırmızılılar buradaki ilk hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'e 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray, 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarını sürdürecek.

G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur
G.Saray milli yıldızın peşinde!
DİĞER
20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor?
İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur
BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur 09:38
G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! 09:38
Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 09:35
Aileden biri Draguş Aileden biri Draguş 01:48
Tansiyon yüksek Tansiyon yüksek 01:51
14 Temmuz bugün kimin maçı var? 14 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:22
Daha Eski
İspanya - İngiltere maçı ne zaman? İspanya - İngiltere maçı ne zaman? 09:11
Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? 09:14
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 09:28
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden G.Saray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden 23:55
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! 23:55
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 23:55