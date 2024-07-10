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GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray'da orta saha noktasında listedeki isimlerden sonuç alınamayınca Danimarkalı oyuncu Hojbjerg tekrar ilk sıraya çıktı. Kararını EURO 2024 sonrası vereceğini belirten Hojbjerg'le görüşme yapılacak. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Takımın eksik parçalarını tamamlamak için çalışan Galatasaray, harıl harıl yeni orta sahasını arıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Okan Buruk'un istediği profile uyan oyuncularla temasa geçen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar olumlu sonuç alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Görüşülen isimlerin değerli olması, EURO 2024'ün devam etmesi ve oyuncuların tüm teklifleri dinlemek istemesi gibi sebeplerle listedekilerle henüz bir anlaşma olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Yıldızlarla ortak noktada buluşamayan Galatasaray, rotayı bir ke daha eski göz ağrısına kırdı: Pierre-Emile Hojbjerg...

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

KAMPA YETİŞEBİLİR

Tottenham forması giyen 28 yaşındaki orta sahayla daha önce bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, 'Tüm teklifleri dinlemek istiyorum. EURO 2024 sonrasında görüşelim' yanıtı almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Bunun üzerine transferi beklemeye alan Galatasaray, bir kez daha harekete geçme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'la adı anılan yıldız için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetim, maaş taleplerini de karşılamaya hazır.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Bu hafta içinde Hojbjerg'in menajeriyle yeniden masaya oturması beklenen sarı-kırmızılılar, transferi bitirerek kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

PIERRE-EMILE HOJBJERG KİMDİR?

Pierre-Emile Hojbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Futbola Boldklubben Skjold altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Kopenhag, Bröndby, Bayern Münih altyapılarında forma giydikten sonra 2013 yazında A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Sırasıyla Augsburg ve Schalke'ye kiralanan Hojbjerg, 2016 yazında 15 milyon Euro'ya Southampton'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

4 yıl burada top koşturan Danimarkalı orta saha 2020 yazında ise 16.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.

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