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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın hedefin dünya şampiyonu var! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray transferde düğmeye bastı. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i duyuran Cimbom transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta saha transferi gizlilik içinde yürüten sarı-kırmızılı kulübün dünya şampiyonu oyuncu ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i açıklayan sarı kırmızılılar rotasını orta saha hattına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Geçtiğimiz sezon Ndombele ve Sergio Oliveira'dan beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk listesini yönetime sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların liste başına sürpriz bir isim dahil edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Transferde büyük ses getirecek isimlerle ilgilenen Galatasaray, Katar'da Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğunu kazanan Rodrigo De Paul için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Bu operasyonu gizlilik içinde yürüten sarı-kırmızılı kulübün, hem Atletico Madrid'le hem de De Paul'un menajeriyle temasa geçtiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yapılan ilk görüşmede olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

İspanya'dan gelen bilgilere göre, Atletico Madrid De Paul'ü satıp satmama konusunda son kararını vermedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya şampiyonuna kancayı taktı! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Menajeri ise transfere yeşil ışık yaktı. Cimbom, De Paul için bir girişimde daha bulunacak.

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