TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın hedefin dünya şampiyonu var! Menajeriyle görüşme gerçekleşti
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray transferde düğmeye bastı. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i duyuran Cimbom transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta saha transferi gizlilik içinde yürüten sarı-kırmızılı kulübün dünya şampiyonu oyuncu ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların liste başına sürpriz bir isim dahil edildi.
Transferde büyük ses getirecek isimlerle ilgilenen Galatasaray, Katar'da Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğunu kazanan Rodrigo De Paul için harekete geçti.
Bu operasyonu gizlilik içinde yürüten sarı-kırmızılı kulübün, hem Atletico Madrid'le hem de De Paul'un menajeriyle temasa geçtiği ortaya çıktı.
30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yapılan ilk görüşmede olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
İspanya'dan gelen bilgilere göre, Atletico Madrid De Paul'ü satıp satmama konusunda son kararını vermedi.
Menajeri ise transfere yeşil ışık yaktı. Cimbom, De Paul için bir girişimde daha bulunacak.
Geçtiğimiz sezon 48 maçta görev alan yıldız oyuncu 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan De Paul'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
DİĞER