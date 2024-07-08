TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın hedefin dünya şampiyonu var! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların liste başına sürpriz bir isim dahil edildi.

Transferde büyük ses getirecek isimlerle ilgilenen Galatasaray, Katar'da Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğunu kazanan Rodrigo De Paul için harekete geçti.