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Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 20:23
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Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması üzerinde duruldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanı ise dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde dar ve geniş alanda topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 09.30'da yapacağı idmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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