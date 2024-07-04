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Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Transferde hamle yapılacak mevkileri belirleyen Galatasaray geri sayıma geçti. Sarı kırmızılılar ilk olarak teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği sağ bek için adımlarını sıklaştırıyor. Hummalı bir operasyon yürüten yönetim, 4 yıldızı hedefine aldı. İşte o isimler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 07:28
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Galatasaray'da yoğun bir transfer çalışması yürütülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda mevkiilere göre çalışmalarını yapan sarı kırmızılılar artık somut adımlar atmak istiyor. Bu kapsamda ilk mevkii olarak sağ bek belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Transfer listesinde birçok sağ beke yer veren Galatasaray'da Guela Doue ve Wan- Bissaka ikilisi şu ana kadar ağırlık kazansa da alternatif isimler de hazırlanmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

ALTERNATİFLER BELLİ
Rennes'den Guela Doue hem 21 yaşında olması hem de stiliyle Okan Buruk'tan onay alan bir isim. Ancak Roma da bu transferde epey ısrarcı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Manchester United'dan Wan-Bissaka da yine Okan Buruk'un yakından izlediği bir futbolcu. Ancak ManU şu ana kadar ikna olmadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Bu isimlere alternatif olarak Leicester City'den Ricardo Pereira ve Roma'da oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in adları da ön plana çıkmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

PEREIRA VE ZEKİ ÇELİK
Geçen sezon Leicester City'de Championship'ten Premier Lig'e yükselen 30 yaşındaki Pereira, 2018'den beri İngiliz kulübünde oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Portekizli sağ bek olası bir Galatasaray transferine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Ayrıca Roma'da oynayan Zeki Çelik de kariyerinde çıkış arıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

2026'ya kadar Roma ile kontratı olan 27 yaşındaki milli yıldız, tıpkı Kaan Ayhan gibi Galatasaray formasıyla çıkışa geçme ihtimalinin olduğunu düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

İTALYANLAR DA YAZDI
Sağ bek arayışında olan Galatasaray'da alternatifler arasında adı geçen Zeki Çelik için İtalya basınında da önemli haberler yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

Corriere dello Sport'taki haberde Roma'da gelecek sezon planlarında düşünülmeyen Zeki'nin Galatasaray tarafından istendiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var

EURO 2024 sonrası bu transfer hamlesinin hız kazanacağı aktarıldı.

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