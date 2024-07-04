Galatasaray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var
Transferde hamle yapılacak mevkileri belirleyen Galatasaray geri sayıma geçti. Sarı kırmızılılar ilk olarak teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği sağ bek için adımlarını sıklaştırıyor. Hummalı bir operasyon yürüten yönetim, 4 yıldızı hedefine aldı. İşte o isimler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 07:28
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Transfer listesinde birçok sağ beke yer veren Galatasaray'da Guela Doue ve Wan- Bissaka ikilisi şu ana kadar ağırlık kazansa da alternatif isimler de hazırlanmış durumda.
ALTERNATİFLER BELLİ
Manchester United'dan Wan-Bissaka da yine Okan Buruk'un yakından izlediği bir futbolcu. Ancak ManU şu ana kadar ikna olmadı.
Bu isimlere alternatif olarak Leicester City'den Ricardo Pereira ve Roma'da oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in adları da ön plana çıkmaya başladı.
PEREIRA VE ZEKİ ÇELİK
Geçen sezon Leicester City'de Championship'ten Premier Lig'e yükselen 30 yaşındaki Pereira, 2018'den beri İngiliz kulübünde oynuyor.
Portekizli sağ bek olası bir Galatasaray transferine sıcak bakıyor.
Ayrıca Roma'da oynayan Zeki Çelik de kariyerinde çıkış arıyor.
2026'ya kadar Roma ile kontratı olan 27 yaşındaki milli yıldız, tıpkı Kaan Ayhan gibi Galatasaray formasıyla çıkışa geçme ihtimalinin olduğunu düşünüyor.
İTALYANLAR DA YAZDI
Sağ bek arayışında olan Galatasaray'da alternatifler arasında adı geçen Zeki Çelik için İtalya basınında da önemli haberler yer aldı.
Corriere dello Sport'taki haberde Roma'da gelecek sezon planlarında düşünülmeyen Zeki'nin Galatasaray tarafından istendiği vurgulandı.
EURO 2024 sonrası bu transfer hamlesinin hız kazanacağı aktarıldı.
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