Zaniolo belirsizliği

Geldiği günden bu yana Galatasaray'a aidiyet hissetmeyen Nicolo Zaniolo, ayrılığa hazırlandığı dönemde de sorun çıkarmaya devam ediyor. Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen 24 yaşındaki oyuncu, dün de sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili paylaşımları kaldırdı. Menajeriyle akıl oyunlarına başvuran ve pazarlıklarda kulübün elini zorlaştıran Zaniolo'ya 'İstediğimiz bonservis ödenirse ayrılmana izin veririz' resti çekildi. Atalanta ve Fiorentina'yla görüşen Cimbom, 20 milyon euro'nun altına düşmeyeceği yıldızı 3 Temmuz'daki kampa davet etti.